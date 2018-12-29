Иностранные студенты Самарского университета полюбили нашу космическую столицу

В одной из социальных сетей набирает популярность паблик "Un semestre en Russie" (Семестр в России). Автор проекта, студент Самарского университета из Франции, монтирует и выкладывает в сеть видео своих прогулок по городу, сравнивает Самару с родной Тулузой, ломая стереотипы, зачастую складывающиеся у иностранцев о нестоличных российских городах.

Площадь славы, ракета, парки, памятники, музеи — на коротком видео весь смак туристической Самары с одной оговоркой: привычные для горожан виды в непривычном ракурсе гостя из Франции.

Автор роликов, студент университета Гюго Нубель, приехал в Самару по программе академической мобильности, покинув родной Политехнический институт передовой науки в Тулузе (IPSA) — аэрокосмической столице Европы — ради совершенствования знаний в аэрокосмической столице России. Его мечта — стать инженером в области космонавтики, и без Самарского университета ее не достичь.

"Когда меня спросили, где бы я хотел продолжить обучение, то первая мысль была — отправиться туда, где ещё не был. Россия в этом отношении — отличный вариант. Кроме того, Самарский университет рекомендовали мои знакомые, которые уже учились здесь. "Это идеальное место для изучения самолётов и космоса", — сказали они, и не ошиблись. Я поверил и теперь понимаю, что сделал правильный выбор".

Параллельно с учёбой француз снимает и монтирует видео о городе и университете. Идея выкладывать в сеть своеобразные видеоотчёты появилась внезапно. По словам автора, сначала ролики создавались для его родителей: "Естественно, дома все были взволнованы тем, что я уезжаю в далёкую Россию, неизвестную Самару. Я сказал: "О`кей, я покажу вам, какая на самом деле Россия". И чтобы как-то успокоить родных, решил вести видеодневник, в котором рассказываю о городе, занятиях, показываю, как здесь на самом деле красиво и сколько здесь доброжелательных людей". Постепенно видео из частного просмотра перебралось в фейсбук, создалась группа, проект стал открытым и массовым.

Если говорить глобальнее, цель "Семестра в России" — познакомить иностранных студентов с учебным процессом, рассказать и наглядно продемонстрировать все плюсы выбора Самары и Самарского университета для повышения квалификации. По словам студента, уникальность учебного процесса здесь — возможность в настоящем времени увидеть, изучить и в буквальном смысле прикоснуться к двигателям самолётов и космических аппаратов. "Подтверждаю, Самара — идеальное место для изучения самолётов и космических аппаратов. Во Франции про двигатели нам только рассказывают и показывают 3D-модели, не больше. Здесь они прямо перед нами, реальные. Увидеть такое — это действительно ни с чем не сравнимый опыт".

При этом впечатлений добавил и сам город. Гюго Нубель уверен, самарцам есть за что любить свой город и чем гордиться. "Самарская площадь и ракета "Союз" на проспекте Ленина. Мне кажется, это удивительные места. Ракета вызывает восторг, нигде раньше не видел ничего подобного", — рассказал Гюго.

В целом Самару он описывает одним словом — открытие. Новый город, новые люди, отзывчивые и добрые, готовые прийти на помощь в любой ситуации, заставили иностранцев отказаться от стереотипов. Ещё одно открытие — университет с его научной базой, богатой историей самолёто- и ракетостроения. И всё это сосредоточено в одном месте.

Идея и формат будущих роликов создаются "на месте", а монтаж занимает не больше недели. Сначала выбирается место, затем студенты снимают понравившиеся моменты на телефон и камеру GoPro. Основная задача — сделать видео наглядным и информативным.

Старания француза не остались незамеченными. У "Семестра в России" нашлись поклонники как среди самарцев, так и во Франции. Видео служит отличным пособием для тех иностранных студентов, которые планируют приехать в Россию не только из института передовой науки Тулузы, но и других ведущих вузов Европы. Популярность паблика привлекла к работе и других иностранных студентов. Кооперация усилий помогает переводить видео на французский, английский, испанский, итальянский.

В планах у иностранных студентов — успеть заснять снежную Самару, запечатлеть русскую зиму. "Семестр в России" для студента заканчивается в январе, тогда же планируется выложить и финальный ролик. Дальше — продолжение учёбы уже во Франции и очередная стажировка за рубежом. Гюго говорит, что если ему предложат вернуться в Самару, согласится не раздумывая. По возвращению обещает привезти больше идей и новую камеру. Ещё у него в планах создать серию видео об учёбе, показать максимум интересных мест на территории университетского городка.

Познакомится с пабликом поближе можно по ссылке. Там же можно отслеживать обновления и комментировать уже имеющиеся видео.