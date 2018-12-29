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Архитектура Культура

В Самаре появятся инспекторы по охране памятников

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе появится общественная инспекция по охране культурного наследия. Соответствующее соглашение 28 декабря подписали Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области и Ассоциация "Центр общественного взаимодействия".

Этот проект является победителем второго конкурса президентских грантов 2018 года.

Основная идея - организовать группу общественных инспекторов, которые будут контролировать состояние объектов культурного наследия, а в случае выявления нарушений - передавать информацию в УГООКН для принятия мер.

Напомним, в историческом центре города сохранилась дореволюционная застройка. В городе расположены памятники истории, связанные с событиями Октябрьской революции 1917 г. (здесь несколько лет проживал В.И.Ленин), Гражданской войны (первое "белое правительство" - КомУч), Великой Отечественной войны ("запасная столица", место эвакуации, рабочая Безымянка), "космической гонки" и другие. В Самаре более 50 памятников архитектуры и истории федерального значения, свыше 150 - регионального. Число вновь выявленных памятников превышает 800. Всего - более 1000 объектов, подлежащих охране.

"Очень надеемся, что до конца 2019 года (срок, на который заключено соглашение) мы уже покажем результаты, когда какие-то нарушения содержания объектов культурного наследия будут устранены, какие-то нарушители, возможно, привлечены к ответственности, какие-то объекты восстановлены. Наша задача - выработать практику, а затем обучить первых 10-20 человек, которые будут наделены официальным статусом общественного инспектора, о чем есть договоренность с Общественной палатой Самарской области, сформировать группу общественного контроля. Долгосрочная задача - распространить эту практику на все города России, где есть культурное наследие", - прокомментировал председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов.

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