За первые рабочие сутки "ЭкоСтройРесурс" вывез мусор с 97% контейнерных площадок

За первый день работы регоператор ООО "ЭкоСтройРесурс" вывез мусор с 3105 контейнерных площадок областной столицы, сообщает пресс-служба компании.

"Все отходы вывозятся в соответствии с ранее утвержденными графиками, в плановом порядке. Перевозчики работают по всей Самарской области и во всех районах города Самара, с 7:00 до 23:00, выполняют от трех до восьми рейсов в сутки", — уточняют в "ЭкоСтройРесурсе".

Всего за 1 января жители Самары оставили регоператору 81 жалобу на переполненные места накопления ТКО. По большинству проблемных точек заявки уже отработаны. Ликвидируется мусор с оставшихся контейнерных площадок.

Группой контроля ООО "ЭкоСтройРесурс" проводятся ежедневные выезды по Самарской области. В официальном твиттере регоператора ежечасно размещаются ответы и фотоотчеты отработанных заявок по вывозу ТКО. Кроме того, компания все новогодние праздники принимает заявки по увеличению числа контейнеров и вывозу отходов по телефону горячей линии 303-06-48 с 9:00 до 18:00.

"Просим не волноваться жителей. Переполненные контейнерные площадки опустошены, оставшиеся заявки будут отработаны в ближайшие сутки. Работа идет в активном, рабочем режиме. Практически все перевозчики справляются с вывозом ТКО на территориях. За месяц мы скорректируем графики вывоза отходов, если будет необходимость, заменим перевозчиков, по работе которых будут продолжаться жалобы", — заверила директор по экологии ООО "ЭкоСтроРесурс" Наталья Ржевская.