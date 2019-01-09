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Театр Культура

В "СамАрте" покажут премьеру "Одиссеи"

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском театре юного зрителя "СамАрт" 15 января, в 18:00, состоится премьера спектакля "Одиссея" Гомера.

Для постановки "Одиссеи" Гомера часть постановочной группы — художественный руководитель Анатолий Праудин и режиссер и актер Алексей Елхимов — на месяц уходили в плавание к берегам Гренландии в составе экипажа парусно-моторного судна. В свободное от несения вахты время они изучали среду, психологию, поведение героя в сложных условиях возвращения домой. Во время плавания создавались этюды и набирался фактический материал для спектакля.

Премьера основана не только на поэме Гомера, но и на личных впечатлениях, физических ощущениях и живых спонтанных событиях. Художник спектакля — петербуржец Игорь Каневский, музыкальное оформление сделал лидер группы "Контора Кука" Владимир Елизаров (он же исполнитель всех музыкальных партий в "Одиссее").

Премьеру представляют экспериментальная площадка и дискуссионный клуб "СамАрта". Напомним, дискуссионная площадка открылась в 2016 г. курсовой работой режиссерской студии театра "Маленькие трагедии".

Вход на "Одиссею" — бесплатный по предварительной записи, количество мест ограниченно.

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