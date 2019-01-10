Йоан Молло покинул "Крылья Советов", на очереди Башкиров и Чочиев

Бельгийский легионер Йоан Молло покинул "Крылья Советов" и к продаже готовятся еще несколько игроков. Об этом в интервью championat.com рассказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

"Молло и Надсон уже ушли. Соболев пока остается. Это молодой, перспективный футболист. Пусть проявляет себя и выгрызает место в составе. Башкиров и Чочиев выставлены на трансфер. Мы занимаемся их трудоустройством", — пояснил Шикунов.

Напомним, ранее начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Геннадий Голубин, отвечая на вопросы болельщиков, заявлял, что руководство клуба недовольно игрой Молло и "ожидало большего".

А вот Евгений Башкиров осенью прошлого года оказался участником алкогольного скандала. Полузащитника задержали нетрезвым в ночь на 14 октября за рулем каршерингового авто Hyundai в Самаре. Медицинское освидетельствование показало трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Мировой суд Невского района Санкт-Петербурга оштрафовал спортсмена на 30 тыс. руб. и лишил его водительских прав на полтора года.