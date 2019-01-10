16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Йоан Молло покинул "Крылья Советов", на очереди Башкиров и Чочиев Александр Шикунов: "Самедов и Ананидзе уже в "Крыльях" Андрей Тихонов не смог договориться о сотрудничестве с минским "Динамо" "Крылья Советов" опровергли информацию о продаже Александра Соболева Состав "Крыльев Советов" пополнит нападающий "Чертаново" Антон Зиньковский

Футбол Спорт

Йоан Молло покинул "Крылья Советов", на очереди Башкиров и Чочиев

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 65
Версия для печати

Бельгийский легионер Йоан Молло покинул "Крылья Советов" и к продаже готовятся еще несколько игроков. Об этом в интервью championat.com рассказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

"Молло и Надсон уже ушли. Соболев пока остается. Это молодой, перспективный футболист. Пусть проявляет себя и выгрызает место в составе. Башкиров и Чочиев выставлены на трансфер. Мы занимаемся их трудоустройством", — пояснил Шикунов.

Напомним, ранее начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Геннадий Голубин, отвечая на вопросы болельщиков, заявлял, что руководство клуба недовольно игрой Молло и "ожидало большего".

А вот Евгений Башкиров осенью прошлого года оказался участником алкогольного скандала. Полузащитника задержали нетрезвым в ночь на 14 октября за рулем каршерингового авто Hyundai в Самаре. Медицинское освидетельствование показало трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Мировой суд Невского района Санкт-Петербурга оштрафовал спортсмена на 30 тыс. руб. и лишил его водительских прав на полтора года.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3