Родители погибшей 11-месячной девочки добиваются уголовного дела для врачей

Семейная пара из Новокуйбышевска добивается повторного расследования гибели их 11-летней дочери Златы Н. В конце декабря они направили жалобу о прекращении уголовного дела в городской отдел Следственного комитета, сообщил Волга Ньюс адвокат семьи погибшей Андрей Видьманов.

Защитник настаивает на возобновлении предварительного следствия и назначении повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы для установления истинной причины смерти ребенка и установления причинно-следственной связи между действиями медработников центральной городской больницы и смертью Златы.

Трагические события, послужившие причиной возбуждения уголовного дела, произошли более года назад. 9 октября 2017 г. около 14:00 отец девочки вызвал скорую помощь. Согласно сопроводительному листу, девочка заболела остро: появилась рвота, понос темного цвета, вялость, повысилась температура до 38,5 °C, случились судороги. Ребенка привезли в горбольницу с диагнозом "Острый инфекционный гастроэнтерит, тяжелое течение".

В больнице в медицинскую карточку записали: "… общее состояние крайне тяжелое, сознание угнетено до сопора".

Злату срочно перевезли в Самару в больницу им. Семашко. Здесь ребенка поместили уже в палату реанимации и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако несмотря на проводимую терапию в семь часов утра была констатирована смерть маленькой пациентки.

"Дочка заболела еще 16 сентября, — рассказала корреспонденту издания Юлия Н., — участковый врач поставила диагноз "Вирусная инфекция" и назначила несколько препаратов, которые мы принимали. А 22 числа у нее случился приступ удушья, который через пару минут сам прошел. От приема лекарственных препаратов у ребенка была сильная аллергия, которая сопровождалась сыпью по всему телу. Но мы, конечно же, опять обратились к врачу и нас направили сдавать анализы. Тут выяснилось, что в крови повышенная СОЭ до 50 мм/ч (при норме для детей первого года жизни — от 3 до 10 мм/ч — прим. редакции), и нас направили к гематологу. Но из-за того, что у малышки была повышенная температура мы на консультацию не смогли поехать".

2 октября показатель СОЭ был уже 75 мм/ч, а 5 числа отоларинголог обнаружила воспаление среднего уха справа, и ребенку прописали медицинские препараты для домашнего лечения. Уже через день родители заметили, что девочка стала вялой, но назначенное лечение продолжали, однако слабость нарастала…

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка стало редкое генетическое заболевание "нефротический синдром финского типа".

"Этот диагноз не выдерживает никакой критики, потому что не соответствует клиническим данным, отраженных в истории развития ребенка и других медицинских документах, — считает адвокат Андрей Видьманов. - Во-первых, это заболевание исключительно встречается в Финляндии и регистрируется в Северо-Западном регионе России, но не в нашем регионе. Его признаки проявляются уже на стадии внутриутробного развития. Выраженные отеки отмечаются у детей уже при рождении, в том числе у них малая масса тела, возникает гематурия (кровь в моче), протеинурия (белок в моче) до 10 г/л. Болезнь ярко проявляется уже в первые месяцы жизни ребенка и влечет дистрофию тела новорожденного. Однако ничего подобного у погибшей Златы не наблюдалось".

Действительно, согласно истории развития ребенка и обменной карты из роддома, девочка родилась доношенной, весом более 3 кг при росте 51 см. Состояние при рождении оценивалось по шкале Апгар 7-8 баллов. Из роддома она была выписана на четвертый день.

С рождения малышка находилась на грудном вскармливании, ей были сделаны все профилактические прививки. Последнее свидетельствует о том, что врачи не находили отклонений в самочувствии ребенка и, соответственно, не было причин откладывать вакцинацию.

К двум месяцам Злата весила уже 5,5 кг, а в пять месяцев - 7,5 кг.

По мнению адвоката, который ссылается на выводы судмедэкспертов, в Новокуйбышевской горбольнице на амбулаторном этапе были допущены дефекты диагностики, ведения и лечения ребенка. И вновь назначенная экспертиза должна выяснить, как это повлияло на состояние ребенка, не вызван ли нефротический синдром инфекционными респираторными заболеваниями и длительным принятием антибиотиков и других лекарственных препаратов при их лечении. Или же развивающаяся болезнь почек дала многочисленные осложнения в виде острых заболеваний дыхательных путей, за которыми врачи не заметили главную опасность?

Даже в случае отказа в возобновлении уголовного дела и проведении повторной судебно-медицинской экспертизы, адвокат Андрей Видьманов намерен добиваться справедливости и привлечения виновных лиц, причастных к смерти ребенка к уголовной ответственности.