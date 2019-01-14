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Футбол Спорт

Йоан Молло ушел из "Крыльев Советов" без компенсаций

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бельгийский легионер Йоан Молло покинул "Крылья Советов" без компенсаций, пишет tass.ru со ссылкой на председателя совета директоров самарского футбольного клуба Дмитрия Шляхтина. 

Председатель совета директоров клуба отметил, что решение об уходе из команды 29-летнего игрока было принято с учетом мнения главного тренера "Крыльев Советов". "У Божовича была возможность поработать с ним, оценить его. С учетом мнения главного тренера, селекционной работы, финансовых аспектов было принято решение расстаться с Йоаном. У него долгое время не было постоянной игровой практики, мы подстраховались и при подписании контракта предусмотрели такую опцию, как возможность расстаться с ним в январе без каких-либо компенсаций, если бы он был сейчас нужен клубу, то действие контракта автоматически продолжилось, но мы опцию в контракте активировали, и соответственно, футболист ушел бесплатно", - заключил собеседник ТАСС.

Напомним, информация о том, что Молло покинул самарский клуб после новогодних каникул. 

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