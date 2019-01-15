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Суды Происшествия

Будут судить мужчин, ограбивших жительницу Малой Царевщины на 1,5 млн рублей

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе направили в суд уголовное дело двух жителей области, которых обвиняют в кражах, разбоях и угоне машины, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ранее обвиняемых уже судили за тяжкие преступления и хранение наркотиков, также они имеют непогашенные судимости.

По версии следствия, мужчины 33 и 27 лет из пос. Волжский приехали в Малую Царевщину, чтобы ограбить дом состоятельной женщины. Так как дом охранялся, преступники решили проникнуть в него, когда потерпевшая отключит сигнализацию. Утром следующего дня мужчины сняли штакетник в заборе и спрятались в бане. Там же они выпили найденное спиртное.

Вечером женщина вернулась домой, отключила сигнализацию и зашла в дом. Тогда злоумышленники и вошли в незакрытую дверь. Женщину избили и связали. После неудачных попыток узнать, где хранятся ценности, налетчики сорвали с жертвы золото и ударили несколько раз ножом в ногу.

В итоге женщина отдала им ювелирные украшения и сказала пароль от входа в мобильное приложение банка. Преступники хотели перевести с ее счета около 50 тыс. руб., но смогли — только 6 тыс. рублей. После этого мужчины забрали с собой карту, скрылись на иномарке жертвы. Женщине причинили легкий вред здоровью и материальный ущерб 1,5 млн рублей.

Помимо этого, 33-летнему обвиняемому вменяют угон автомобиля и неоднократные кражи имущества сожительницы в общей сложности на сумму около 150 тыс. рублей.

Также следователи установили, что он проник чужой в дачный дом возле с. Старосемейкино. Но хозяева застали его в момент приготовления их вещей к выносу. Мужчину задержали с помощью соседей.

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