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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Россельхозбанк взыскал с группы "Алев" еще 100 млн рублей

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования самарского филиала АО "Россельхозбанк" к предприятиям группы "Алев" — АО "Алев", ООО "Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и АО Маслосырзавод (МСЗ) "Кошкинский" — о солидарном взыскании 100,86 млн рублей. Об этом сообщается в материалах КАД ВАС.

В декабре 2018 г. суд удовлетворил еще два иска Россельхозбанка к предприятиям группы — в общей сложности на 403,7 млн рублей.

Напомним, как ранее сообщал Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники, АО "Алев" в конце августа — начале сентября 2018 г. якобы сменило собственников (прежде владельцем был Александр Ивлев). Правда, в ИАС Seldon Basis информация о такого рода изменениях отсутствует.

С октября 2018 г. и АО "Алев", и на 99,94% принадлежащий ей МСЗ "Кошкинский" находятся в процессе ликвидации (оба зарегистрированы в Кошках Самарской области). Более того, в ноябре от обоих обществ в Арбитражный суд поступили заявления о собственном банкротстве. Пока ни по одному из них суд не принял решений относительно обоснованности или необоснованности заявленных требований.

При этом на площадке МСЗ "Кошкинский" было решено производить масла, сыры и сухие смеси под заказ ГК "Русагро". В группе компаний это подтверждали, а также сообщали о планах по приобретению части мощностей маслосырзавода в Кошках.

АО "Алев" владеет производственными площадками в Самарской и Ульяновской областях. "Алеву", помимо МСЗ "Кошкинский", подконтрольны ООО Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и ООО "БиоТех". Предприятия выпускали молочную продукцию под брендами "Кошкинское", "Выбор хозяйки", "Милье" и Normula.

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