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Футбол Спорт

Полузащитник Евгений Башкиров находится на просмотре в "Рубине"

КАЗАНЬ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов"  Евгений Башкиров находится на просмотре в "Рубине", сообщает Twitter казанской команды.

Вместе с командой он отправился на сбор в Турции. 

Напомним, Евгений Башкиров выставлен самарской командой на трансфер. 

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