Полузащитник Евгений Башкиров находится на просмотре в "Рубине"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров находится на просмотре в "Рубине", сообщает Twitter казанской команды.

Вместе с командой он отправился на сбор в Турции.

Напомним, Евгений Башкиров выставлен самарской командой на трансфер.