Полузащитник Евгений Башкиров находится на просмотре в "Рубине"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров находится на просмотре в "Рубине", сообщает Twitter казанской команды.
Вместе с командой он отправился на сбор в Турции.
Напомним, Евгений Башкиров выставлен самарской командой на трансфер.
Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров находится на просмотре в "Рубине", сообщает Twitter казанской команды.
Вместе с командой он отправился на сбор в Турции.
Напомним, Евгений Башкиров выставлен самарской командой на трансфер.
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