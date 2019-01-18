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Минспорта: "На текущий момент нет подтверждения, что на вечерней тренировке тренер находился в состоянии алкогольного опьянения"

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство спорта Самарской области осудило поведение тренера ХК "Лада"-2008 Никиты Дубровина, задержанного накануне сотрудниками ДПС в состоянии наркотического опьянения. Ситуацию ведомство прокомментировало в Twitter. Дмитрием Шляхтиным дано поручение руководству клуба "Лада" держать вопрос под контролем. Сейчас в министерстве ждут официальной информации.

Также в минспорта отмечают, что пока неизвестно, был ли тренер под действием наркотиков на предшествующей задержанию вечерней тренировке.

"На текущий момент нет подтверждения, что на вечерней тренировке тренер находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда станут известны все подробности, тогда клуб и спортшкола будут принимать решение о принятии мер с учетом действующего трудового законодательства, - заверили в ведомстве. - Уже сейчас  можем сказать, что категорически осуждаем подобные действия. Это порочит профессию детского тренера, который должен быть не только спортивным наставником, но и как человек - примером для юных спортсменов. Это и наносит урон имиджу славного клуба "Лада", его спортшколы".

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