В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали тренера ХК "Лада"-2008

В Тольятти 17 января госавтоинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба "Лада"-2008 Никиту Дубровина, сообщает "Ночной патруль Самара".

Активисты предполагают, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. "Признаки были на лицо, да и он не отказывался от этого… Результат медицинского освидетельствования показал клинические признаки опьянения", - комментируют в "Ночном патруле".

Дубровина остановили при выезде с территории ледового дворца "Лада Арена" после очередной тренировки с детьми.

В процессе оформления стало известно, что в ноябре 2018 года его уже лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 264 УК РФ.