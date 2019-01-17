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В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали тренера ХК "Лада"-2008

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 17 января госавтоинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба "Лада"-2008 Никиту Дубровина, сообщает "Ночной патруль Самара".

Фото: Ночной патруль

Активисты предполагают, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. "Признаки были на лицо, да и он не отказывался от этого… Результат медицинского освидетельствования показал клинические признаки опьянения", - комментируют в "Ночном патруле".

Дубровина остановили при выезде с территории ледового дворца "Лада Арена" после очередной тренировки с детьми.

В процессе оформления стало известно, что в ноябре 2018 года его уже лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 264 УК РФ.

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