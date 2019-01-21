В Самаре пройдет Всемирный день "Халяль"

Шестой по счету Всемирный день "Халяль" проведут в Самаре в начале осени 2019 года.
Всемирный день "Халяль" традиционно состоит из трех частей: проведение выставки, деловая часть — экономический саммит, и ярмарка халяльной продукции.
"Всемирная выставка "Халяль" будет проводиться с целью повышения инвестиционного, экспортного потенциала и туристической привлекательности Самарской области, а также создания торгового продвижения и осведомленности о халяль-индустрии", — отметил первый зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
В ней примут участие свыше 100 делегатов из 27 стран мира. На выставке будет 200 российских стендов и 50 экспозиций из разных стран мира (страны Персидского Залива, страны Юго-Восточной Азии, Бразилии, стран Южной Африки, Австралии, Великобритании и стран участников Европейского союза). Стенд Самарской области продемонстрирует инвестиционный потенциал региона: ключевые проекты и инвестиционные площадки для размещения бизнеса.
Также состоится Международный инвестиционно-экономический саммит "Россия — гарант партнерства".
Целью саммита является развитие индустрии халяль и укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Ближнего Востока и Азии.
Запланировано участие представителей ведущих банков РФ, Исламского банка развития, Дубайского Исламского Банка, компаний банковского сектора экономики, органов власти на региональном, федеральном и международном уровне, инвесторы. Саммит будет иметь дискуссионно-экскурсионный характер с возможностью посетить ключевые инвестиционные площадки региона.
Председатель United World Halal Development Абдула Джамила Мохамед Джинна рассказал о традициях проведения этого мероприятия и отметил, что для Самарского региона проведение Всемирного дня "Халяль" станет поворотной точкой: "В дальнейшем Самара станет местом проведения и других масштабных мероприятий как деловой, так и туристической направленности".
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