Защита Рубакова заявила о пропавших доказательствах

В понедельник, 21 января, в Самарском областном суде апелляционная коллегия под председательством Дмитрия Воложанинова начала рассматривать апелляционную жалобу на приговор Ленинского райсуда, вынесенный бывшему начальнику Департамента архитектуры и градостроительства Самары Сергею Рубакову.

Напомним, 11 сентября 2018 г. федеральный судья Ольга Гороховик за посредничество в передаче взятки и мошенничестве приговорила Рубакова в общей сложности к четырем годам лишения свободы и штрафу в 17,5 млн рублей. Также ему на три года запретили заниматься государственной муниципальной службой после отбытия наказания.

В апелляционной жалобе московский адвокат Мурад Мусаев просил вышестоящую инстанцию приговор отменить и вернуть дело прокурору. Защита представила следующие основания. Явка с повинной по эпизоду посредничества во взяточничестве датирована 3 июля, в 16:00, а согласно протоколу, Рубаков был задержан при передаче денег в тот же день в ресторане "Паровоз" в 23:30. Это означает, он добровольно сообщил о своих противоправных действиях и, согласно закону, должен быть освобожден от уголовной ответственности. На деле же получилось, что взяткополучатель Максим Докучаев приговорен за мошенничество к двум годам лишения свободы, а написавший явку с повинной и сотрудничавший со следствием Рубаков получил более суровое наказание — два с половиной года.

По второму эпизоду — мошенничеству, по мнению защиты, совершение преступления вообще не доказано, так как доказательством виновности его подзащитного являются всего лишь слова потерпевшего. В то время как Рубаков факт получения им 5 млн руб. категорически отрицает.

По версии следствия и суда, Рубаков в служебном кабинете получил от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова 5 млн руб. за решение вопроса подключения к ливневой канализации жилого комплекса, хотя реально сделать не мог.

По версии признанного потерпевшим Пискунова, он обратился к Рубакову и тот обещал помочь, но "не просто так". Проблема подключения была решена и Пискунов, чтобы расплатиться с чиновником, взял взаймы у своего знакомого 5 млн рублей.

На следствии Пискунов дал показания, что вернуть долг намеревался, снизив цену на квартиру в построенном объекте, о чем с учредителями договорился заранее. Учредители на следствии не отрицали, что были в курсе. Но на суде они дали иные показания, якобы ничего не видели и не слышали.

Так как в приговоре эти противоречия не были устранены, защита внесла их в список противоречий, которые свидетельствуют, что передача денег и причинение ущерба не доказаны.

Кроме этого, адвокат Мусаев обращает внимание суда на исчезновение из дела видеорегистратора, который был установлен в кабинете Рубакова. Секретарь чиновника предоставила суду копию постановления об изъятии аппарата, где значится как понятая. Когда суд поинтересовался у следствия, где улика, следователь Шакурова прислала записку, в которой сообщила, будто при попытке просмотреть видеозаписи, оказалось, что прибор давно не работает и его вернули администрации города. Однако адвокат предоставил суду официальный ответ из учреждения, что видеорегистратор не возвращали.

При этом, по мнению защиты, было скрыто и, скорее всего, уничтожено главное доказательство невиновности Рубакова. В результате был введен в заблуждение прокурор, который утверждал обвинительное заключение.

Коллегия удовлетворила ходатайство защиты о вызове в суд для дачи показаний следователя Шакурову. Заседание продолжится на следующей неделе.