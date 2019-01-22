Водитель Infiniti, сбивший насмерть полицейского, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного водителя Infiniti, сбившего насмерть полицейского и погубившего своего пассажира. Об этом корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 5 ноября 2018 г., примерно в 1:30, водитель Infiniti G35 Sport ехал по трассе М-5 в направлении Самары. На 925 км при обгоне он сбил 24-летнего инспектора ДПС. Затем автомобиль съехал в кювет.

От полученных травм скончались инспектор ДПС и 34-летний пассажир иномарки.

Погибший при исполнении служебных обязанностей инспектор ДПС 2 взвода отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России "Сызранское" лейтенант полиции Владимир Горшков был похоронен с воинскими почестями 7 ноября.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в следственном ведомстве, водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек — ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.