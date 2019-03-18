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ЖКХ и благоустройство Общество

В Октябрьске приставы взыскали с УК 109 тыс. руб. за затопление квартиры

ОКТЯБРЬСК. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Приставы Октябрьска взыскали 109 тыс. руб. с управляющей компании, в ведении которой находился дом с вовремя не отремонтированной крышей, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Прохудившаяся кровля стала причиной затопления одной из квартир на верхнем этаже многоэтажки. Жалобы в управляющую компанию с требованием заменить непригодную к эксплуатации крышу не привели к результату. Хозяйка жилья была вынуждена обратиться в суд, который принял ее сторону и присудил возместить женщине нанесенный моральный вред и полученный материальный ущерб.

На основе исполнительного документа в отделе судебных приставов Октябрьска было возбуждено исполнительное производство о взыскании с управляющей компании 109 тыс. рублей. Должник был предупрежден, что если решение суда не будет исполнено в пятидневный срок, то в отношении него применят меры принудительного характера. Однако компания предупреждение приставов проигнорировала.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счету организации-должника. Задолженность управляющей компании перед заявительницей была полностью погашена.

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