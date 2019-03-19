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Минстрой опроверг планы по строительству ТЦ на месте бывшего завода клапанов

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства Самарской области опубликовало официальное опровержение информации о планах по строительству торгово-развлекательного комплекса на месте бывшего завода клапанов, появившейся накануне в ряде СМИ.

Минстрой опроверг планы по строительству ТЦ на месте бывшего завода клапанов Минстрой опроверг планы по строительству ТЦ на месте бывшего завода клапанов
Фото: img-fotki.yandex.ru

"Публичные заявления о строительстве на территории завода клапанов каких-либо торговых комплексов преждевременны и не соответствуют действительности", - заявил глава ведомства Евгений Чудаев, комментируя данную тему.

По информации минстроя, в части застройки территории в границах улиц Водников, Крупской и Григория Засекина решений относительно строительства каких-либо капитальных объектов не принято. Это территория регионального значения, в отношении которой разработаны и утверждены правительством Самарской области проект планировки и проект межевания территории.

Также ведомство напоминает, что в настоящее время готовится проект реновации исторической зоны Самары, разработкой которого занимаются специалисты Самарского технического университета.

"Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области поручено учесть в разработке регламентов границы регулярного плана догубернского периода. Статус объекта и границы исторического поселения будут установлены по результатам исполнения государственного контракта на разработку предмета охраны, границ территории, требований к градостроительным регламентам", - уверяют в минстрое.

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