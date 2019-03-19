Задержанного с кистенем жителя Отрадного приговорили к обязательным работам

Вступил в силу приговор Отрадненского городского суда, вынесенный местному жителю А. Храмкову. Его признали виновным в незаконном изготовлении холодного оружия (ч. 4 ст. 223 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Как установило следствие, предмет, из-за которого Храмков оказался на скамье подсудимых состоял из трубки от кальяна со шлангом, шнурка и металлической детали на конце, по внешнему виду напоминающей вентиль от смесителя. В момент задержания вещица находилась у мужчины во внутреннем кармане куртки.

Поскольку эксперт установил, что изъятая самоделка является предметом, изготовленным по типу кистеня самодельным способом, и относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия, в отношении Храмкова возбудили уголовное дело.

Представ перед судом, мужчина признал вину просил рассмотреть дело особом порядке.

В итоге суд признал Храмкова виновным и назначил ему 240 часов обязательных работ.