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Суды Происшествия

Задержанного с кистенем жителя Отрадного приговорили к обязательным работам

ОТРАДНЫЙ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Отрадненского городского суда, вынесенный местному жителю А. Храмкову. Его признали виновным в незаконном изготовлении холодного оружия (ч. 4 ст. 223 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Как установило следствие, предмет, из-за которого Храмков оказался на скамье подсудимых состоял из трубки от кальяна со шлангом, шнурка и металлической детали на конце, по внешнему виду напоминающей вентиль от смесителя. В момент задержания вещица находилась у мужчины во внутреннем кармане куртки.

Поскольку эксперт установил, что изъятая самоделка является предметом, изготовленным по типу кистеня самодельным способом, и относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия, в отношении Храмкова возбудили уголовное дело.

Представ перед судом, мужчина признал вину просил рассмотреть дело особом порядке.

В итоге суд признал Храмкова виновным и назначил ему 240 часов обязательных работ.

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