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Суды Происшествия

Жителя Уфы осудили в Самаре за героин

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Советский районный суд Самары вынес приговор 25-летнему уроженцу Уфы. Его обвиняли в приобретении, хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В сентябре 2018 г. мужчина приобрел у человека, личность которого полицейские не установили, 60 г героина для последующей реализации. Дома он расфасовал наркотик в 106 свертков. 105 из них мужчина продал знакомой. А с последней упаковкой героина его задержали. Подозреваемый уверял правоохранителей, что хранил наркотик для себя.

В итоге его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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