Сотрудницу мэрии Отрадного осудили за препятствование предпринимательской деятельности

В Отрадном осудили руководителя комитета по управлению имуществом города, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ее признали виновной в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в мае 2017 г. муниципальная служащая неправомерно отказала индивидуальному предпринимателю в оформлении акта приемки в эксплуатацию нежилого помещения после перепланировки. Она сослалась на отсутствие актов прозвонки внутренней системы разводки электросетей, приемки в эксплуатацию средств пожарной, охранно-пожарной сигнализации, об окончании пусконаладочных работ, а также экспертного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

По мнению прокуратуры, сотрудница ведомства действовала вопреки решениям Арбитражного суда Самарской области, согласно которым комитет по управлению имуществом Отрадного обязан принять решение о переводе помещения в нежилое.

Подсудимая не признала вины. В итоге ей назначили штраф 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.