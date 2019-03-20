16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Приволжского района предстанет перед судом за незаконный оборот оружия и наркотиков Дмитрию Сазонову вновь продлили арест, но указали следствию на волокиту Пенсионерку, выкинувшую ребенка с балкона, приговорили к девяти годам колонии Облсуд освободил из СИЗО пенсионерку, пытавшуюся вернуть квартиру Сотрудницу мэрии Отрадного осудили за препятствование предпринимательской деятельности

Суды Происшествия

Сотрудницу мэрии Отрадного осудили за препятствование предпринимательской деятельности

ОТРАДНЫЙ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 932
Версия для печати

В Отрадном осудили руководителя комитета по управлению имуществом города, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ее признали виновной в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в мае 2017 г. муниципальная служащая неправомерно отказала индивидуальному предпринимателю в оформлении акта приемки в эксплуатацию нежилого помещения после перепланировки. Она сослалась на отсутствие актов прозвонки внутренней системы разводки электросетей, приемки в эксплуатацию средств пожарной, охранно-пожарной сигнализации, об окончании пусконаладочных работ, а также экспертного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

По мнению прокуратуры, сотрудница ведомства действовала вопреки решениям Арбитражного суда Самарской области, согласно которым комитет по управлению имуществом Отрадного обязан принять решение о переводе помещения в нежилое.

Подсудимая не признала вины. В итоге ей назначили штраф 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31