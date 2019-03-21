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ЖКХ и благоустройство Общество

ПТС закончит работы на участке теплосети по ул. Садовой к 13:00

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Предприятия тепловых сетей" планируют завершить ремонтные работы на теплосети на ул. Садовой к 13:00, сообщает пресс-служба мэрии города.

По состоянию на 08:30 четверга, 21 марта, на участке теплосети по ул. Садовой сетевики проводят замену 15 метров изношенного трубопровода диаметром 500 мм. Сварочные работы планируется завершить к 11:00.

На время устранения повреждения "ПТС" обеспечило возможность подключения к резервной схеме теплоснабжения. Если у вас дома холодно, то необходимо обратиться в свою управляющую организацию.

В работах на объекте задействовано 20 работников "ПТС" и семь единиц техники. Восстановить штатную схему теплоснабжения потребителей планируется сегодня до 13:00. В Самаре температура наружного воздуха составляет порядка +1°С.

Напомним, коммунальная авария произошла накануне. В результате прорыва теплосети проезжая часть на пересечении улиц Садовой и Ульяновской оказалась залита кипятком.

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