Пенсионерку, выкинувшую ребенка с балкона, приговорили к девяти годам колонии

В четверг, 21 марта, суд Красноглинского района Самары вынес приговор 69-летней Галине Кобзевой, выкинувшей с балкона четырехлетнюю девочку.

Как рассказали журналисту Волга Ньюс в суде Красноглинского района, женщине назначили девять лет лишения свободы, плюс один год ограничения свободы.

Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевших (требовали 2 млн рублей).

Напомним, жуткий инцидент произошел 21 июня 2018 года. Дядя девочки пошел с ней гулять и заглянул к хорошо знакомой соседке. Та попросила оставить ей девочку с ночевой. А когда дядя ушел, женщина выпила алкоголь, била малышку по голове молотком, а затем выбросила ее с балкона третьего этажа.

Обвинение женщине предъявили по статье "Покушение на убийство". Предполагалось, что самарчанку охватил приступ агрессии на фоне большого количества выпитого алкоголя.