"Экостройресурс" предлагает создать в регионе новый ЕИРЦ

Региональный оператор по обращению с отходами Самарской области ООО "Экостройресурс" предложил создать Единый расчетный центр с базой данных абонентов, пишет "КоммерсантЪ". Инициатива была озвучена в ходе заседания региональной Общественной палаты в четверг, 21 марта.

В первый раз региональный расчетный центр был создан в конце 2013 года. Предполагалось, что центр выстроит единую систему работы в системе платежей за коммунальные услуги, включая сбор и ведение базы данных о пользователях услуг, формирование и выставление единой платежки. Деятельность центра должна была снизить расходы на операционно-кассовое обслуживание и исключить проблему долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Однако за время работы управляющие компании начали отказываться от услуг ЕИРЦ, и в 2016 г. расчетный центр вернули в собственность Самары. Во второй раз создать единый расчетный центр Самарской области пытались в декабре 2017 г. - была образована межведомственная рабочая группа по этому вопросу.

"В других регионах, где работает единый расчетный центр, этой проблемы не существует. Потому что это общая квитанция за газ, за свет. Если такой ЕИРЦ будет создан, мы бы тоже в него вошли", - отметил председатель правления ООО "Экостройресурс" Михаил Захаров.

Председатель комиссии Виктор Часовских напомнил, что ранее попытка создания единого расчетного центра завершилась "плачевно" из-за того, что не смогли собрать базу данных. Представители Общественной палаты и ГЖИ Самарской области поддержали предложение регионального оператора.

Виктор Часовских отметил, что 30% обращений жителей региона, которые приходят в Общественную палату, связаны с темой обращения с отходами. "Это квитанции, неправильные данные, начисления, комиссия, невозможность внесения в базу данных. Пунктов для приема граждан тоже недостаточно. Люди не хотят платить, говорят - пока не решится вопрос с комиссией. А платить надо, иначе регоператор не сможет расплатиться с перевозчиками. Проблемы возникнут и у управляющих компаний, мы можем лишиться большого блока УК. Цепочка гораздо серьезнее, чем кажется", - пояснил Виктор Часовских.

Координатор по проектно-экспертной деятельности регионального исполкома "Общероссийского народного фронта" в Самарской области Евгений Вахтеров отметил, что 50% жителей отмечают увеличение стоимости услуги за вывоз отходов. "У некоторых стоимость услуги выросла в 30 раз. Грубо говоря, платил за месяц 114 руб., сейчас нужно выложить 3420 руб.", - сказал Евгений Вахтеров. По его словам, 35% обращений касаются негативного последствия начала реформы в части отсутствия системности вывоза.

Председатель правления ООО "Экостройресурс" Михаил Захаров на заседании рассказал, что в основном к региональному оператору приходят обращения по вопросам тарифа и нормативов накопления. "Эти вопросы находятся вне сферы ответственности регионального оператора. Второй вопрос касается комиссии по квитанциям, которую должны платить жители. Мы просили, чтобы эта комиссия была включена в тариф. Минимальная комиссия в 1% снимается в онлайн-приложениях банков", - отметил Михаил Захаров.