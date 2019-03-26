"Меня там не было": подозреваемый в убийстве охранника "Локо-банка" отказался признавать вину

По словам обвиняемого в убийстве охранника "Локо-банка", банки он не грабил, Chevrolet Camaro для себя и BMW для невесты купил на честно заработанные деньги, а оружие в гараже прятал чужое.

В Самарском областном суде продолжают рассматривать уголовное дело о серии вооруженных нападений на банки.

Напомним, в 2016–2017 гг. в Самаре произошло пять ограблений банков: по одному на банк "Солидарность", Актив Капитал Банк и "Невский" банк, плюс дважды преступники заявлялись в КБ "Локо-Банк". Во второй раз во время налета был убит 69-летний охранник.

На скамье подсудимых оказались Виктор Самсонов, его предполагаемый сообщник по налетам на банки Дмитрий Климов и брат Самсонова Александр Шуваев, последнему вменяют лишь незаконный оборот оружия. Судьбу их решает коллегия присяжных.

На прошлом заседании Александр Шуваев полностью признал вину. По словам мужчины, он уже давно увлекается оружием, имеет лицензию, поэтому все необходимое покупал совершенно легально, но на этом не ограничивался, и в определенный момент "из интереса" занялся переделкой оружия, а также продал два пистолета и патроны своему брату Виктору Самсонову.

Интересно, что Самсонов на стадии следствия вину признавал, даже заключал досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако на сегодняшнем заседании заявил: к налетам на банки он отношения не имеет, в некоторые из них заходил менять валюту для путешествий, но не более, в смерти охранника не виноват.

На вопрос, что за оружие было изъято у него из гаража, он рассказал историю о мужчине по имени Сергей, который когда-то снимал у него другой гараж на 6-й просеке и оставил после себя целый арсенал. "Когда я увидел столько оружия, то растерялся, не стал звонить в полицию, просто перевез все это в другой гараж, а тот — продал. В другом гараже я сделал тайник, куда все спрятал", — заявил Самсонов.

Что касается жизни на широкую руку, то, по словам Самсонов, доходы все были легальны: после развода с женой они разделили бизнес (строительный магазинчик на "Птичке"), плюс у него остались "свои" клиенты, в результате чего мужчина смог позволить себе купить Chevrolet Camaro и BMW X3 — своей девушке, съездить в отпуск в Таиланд и на Кубу, а также сделать ремонт в "двушке" на ул. Солнечной.

Ранее, как следует из оглашенных показаний, которые Самсонов давал во время следствия, он говорил противоположное: после развода он остался чуть больше, чем ни с чем, снимал квартиру и думал, как бы быстро получить побольше денег. Так и решил ограбить банк, в напарники позвал давнего друга Дмитрия Климова, вместе они вынесли в августе 2016 г. из "Локо-банка" почти 11 млн рублей.

На тот момент они думали, что это будет их единственное преступление. Добычу поделили пополам, Самсонов сделан ремонт в квартире и купил себе Chevrolet Camaro, о котором давно мечтал, Климов — Range Rover, вместе они съездили в Таиланд. В этом путешествии Виктор Самсонов и познакомился со своей возлюбленной Татьяной.

После этого деньги закончились, и друзья договорились о нападении на банк "Солидарность", забрали оттуда 3,5 млн рублей. После были совершены налеты на Актив Капитал Банк и банк "Невский", но они оказались безрезультатными. После этого к Климову у Самсонова доверие пропало, и повторно в "Локо-банк" в сентябре 2017 г. он заявился уже один. Там ему оказал сопротивление охранник, и грабитель в него выстрелил. Забрав 5 млн руб., часть из них он потратил на покупку BMW X3 для Татьяны (кстати девушка работает в банке) и на подготовку к свадьбе с ней.

К слову, сейчас из квартиры на ул. Солнечной Татьяна переехала в частный дом. В деле девушка фигурирует в качестве свидетеля. Иномарки, которые могли быть куплены на чужие деньги, арестованы на время следствия и суда.