Самарский заключенный собрался в Европейский суд и обвиняет силовиков в фальсификации доказательств

Андрей Ловягин, обвиняемый в похищениях людей и создании ОПГ, сначала заявил, что его специально заразили туберкулезом в СИЗО. Это он не смог доказать в суде. Сейчас мужчина написал консулу Казахстана о том, что в его деле внезапно появились доказательства из дела банды, члены которой осуждены.

Суд Советского района Самары отказал в удовлетворении иска Андрея Ловягина к Управлению федеральной службы исполнения наказаний. Андрей попал в СИЗО в качестве подозреваемого по уголовному делу в 2016 году.

Ранее он рассказывал, что его отправили в одну камеру с больным человеком.

"У него была открытая форма туберкулеза, — рассказывал суду Андрей — В СИЗО и медсанчасти все об этом знали. Я жаловался, в том числе в прокуратуру. Но меня так и не перевели. В итоге я заболел туберкулезом".

Андрей просил суд приобщить к иску письмо от его "сокамерника". Говорит, что тот вообще заявил в письме, якобы на него оказывали давление, чтобы он специально заразил Андрея. Близкие Андрея говорят — на него обижен некто из правоохранительных органов.

В УФСИН журналисту Волга Ньюс заявляли — всех арестованных отправляют на медосмотр и в камеру к больным здоровых не подселяют.

Суд Советского района в иске отказал. Ловягин заявил — решение обжалует и дойдет до Европейского суда по правам человека.

Также Ловягин уже отправил письмо консулу Казахстана с сообщением о якобы превышении должностных полномочий в отношении него силовиками и фальсификации доказательств. Со слов Ловягина, силовики приобщили к его делу в качестве доказательств будто бы изъятый у его "подельника" пистолет "ИЖ-79-9Т" — именно тот, что приобщен к уголовному делу Дуняшкина (банда Дуняшкина).

Ловягину вменяют серьезные преступления: организацию преступного сообщества, грабежи, разбои, похищение документов, вымогательства — более 20 эпизодов. По версии следствия, он в составе группировки "выбивал" долги с людей. Но это пока не доказано: в декабре 2018 г. уголовное дело начинал рассматривать областной суд, но судья вернул материалы прокурору.

Кроме Ловягина подозреваемыми по уголовному делу проходят еще пять человек: безработные Насыров и Пересыпкин, повар Дмитриев, водитель Алтунбаев и зубной техник Гафаров. Вину они не признавали.