Алиментщицу из Елховского района отправили в колонию на полгода

Жительница Елховского района, уклоняющаяся от выплаты алиментов своему семилетнему сыну, проведет полгода в исправительной колонии, сообщает УФССП по Самарской области.

По решению суда нерадивая мать обязана была выплачивать четверть всех видов заработка на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако женщина уклонялась от исполнения своих родительских обязательств. Долг перед сыном составил 200 тыс. рублей.

Судебными приставами Елховского района было возбуждено исполнительное производство по ч.1 ст. 5.35.1. КоАП РФ. За неуплату алиментов своему ребенку суд назначил безответственной матери наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов.

После привлечения к административной ответственности женщина мер к погашению задолженности не предпринимала. Разъяснения приставов, что в случае неуплаты алиментов ей грозит уголовная ответственность, на должницу не повлияли. В нее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Отбыв два месяца в одной из самарских колоний-поселений, женщина не предприняла попыток к трудоустройству. Судебными приставами-исполнителями было выяснено, что гражданка не обращалась в Центр занятости и никакой материальной поддержки сыну не оказывала. В отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело. Судьей было назначено наказание в виде лишения свободы на полгода с отбыванием наказания в исправительной колонии.