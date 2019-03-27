Чиновница департамента образования пойдет под суд за поборы с детсадов

Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области закончили расследование резонансного уголовного дела о поборах с детских садов.

Обвиняемая — теперь уже бывший консультант отдела дошкольного образования департамента образования Самары Светлана Зеленина.

Напомним, ранее в Советском районном суде Самары вынесли приговор бывшему консультанту отдела дошкольного образования департамента образования города Александру Антонову.

По версии следствия, Антонов договорился с коллегой — другим консультантом департамента образования Светланой Зелениной о покровительстве детсадам, в которых при проверках нашли нарушения. Естественно, за это с заведующих собирали дань. Во время расследования удалось насчитать взяток на сумму, превышающую миллион рублей.

Также силовики установили, что Антонов и Зеленина фиктивно устраивали на работу в детсады знакомых. Впрочем, эти люди лишь числились по бумагам, реально ничего не делали, а зарплату за них получали чиновники. Следствие насчитало ущерба бюджету на 1,4 млн рублей.

Расследование уголовного дела в отношении Зелениной приостанавливали в связи с ее болезнью, а вот Антонову вменили шесть эпизодов мошенничества и семь эпизодов получения взяток. Его признали виновным по всем эпизодам и назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 5 млн руб. и пятилетним запретом занимать определенные должности.

Как рассказала 27 марта журналисту Волга Ньюс старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева, теперь закончено и следствие по делу Зелениной.

"Ей предъявили обвинение в совершении шести преступлений по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой" и девяти преступлений, предусмотренных статьей "Получение взятки за попустительство по службе, в значительном размере, организованной группой, с вымогательством взятки", — уточнила Елена Шкаева.

По версии следствия, Зеленина в некоторых случаях действовала и без Антонова (от двух заведующих она сама получила взятки больше чем на 30 тыс. рублей).

"В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — рассказали в СК.