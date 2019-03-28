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Суды Происшествия

Экс-глава Старой Бинарадки получил условный срок за злоупотребления

КРАСНЫЙ ЯР. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Красноярского районного суда, вынесенный 60-летнему Михаилу Наумову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, сведения о возможном злоупотреблении полномочиями были получены их сотрудниками во время оперативно-розыскных мероприятий, а во время дальнейшей работы они подтвердились.

По версии правоохранителей, Наумов, якобы желая завысить показатели по уплате земельного налога на территории Старой Бинарадки, предоставил подложные выписки о принадлежности четырем людям нескольких земельных участков в границах сельского поселения общей площадью свыше 5 тыс. кв. метров. Эти люди, используя незаконно выданные выписки, оформили право собственности на землю, что повлекло отчуждение участков из собственности района.

В марте — апреле 2018 г. на основании материалов ФСБ Красноярский межрайонный отдел регионального СУ СК РФ возбудил в отношении Наумова четыре уголовных дела.

В феврале 2019 г. Красноярский райсуд признал Наумова виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу.

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