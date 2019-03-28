Самарчанку осудили за азартные игры

В Самаре мировой суд назначил штраф 31-летней местной жительнице, которую признали виновной в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С декабря 2017 г. по июнь 2018 г. женщина в арендованном помещении на ул. Карла Маркса, 245 проводила азартные игры с использованием 10 моноблоков. В результате этого она получила доход не менее 250 тыс. рублей.

На суде самарчанка полностью признала вину. Суд назначил ей штраф 30 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.