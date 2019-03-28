Определились победители регионального этапа конкурса "ДОКА-2019" среди слесарей, сварщиков и экскаваторщиков

В Самаре завершилась самая зрелищная часть регионального этапа конкурса профессионального мастерства "ДОКА-2019". Определились победители "РКС-Самара" в номинациях "Лучший слесарь", "Лучший сварщик", "Лучшая бригада" и "Лучший машинист экскаватора".

Бригадам предстояло изготовить фитинг, обеспечивающий разветвление отводящих патрубков — крестовину. Первый час работ в ангаре стоял невероятный шум: слесари резали трубы, сварщики приваривали детали, искры летели из-под инструментов. Затем, когда начался монтаж задвижек и кранов, установилась сосредоточенная тишина. Старались все. Каждому работнику хотелось не только выиграть, но и показать свою работу в самом выгодном свете.

После завершения они внимательно осматривали водопроводные узлы, собранные коллегами-соперниками. Делились впечатлениями, рассказывали о том, какие виды работ делают ежедневно. Ведь то, чем заняты слесари и сварщики на насосных станциях, сильно отличается от работы их коллег из эксплуатационных цехов, работающих непосредственно на сетях, в уличных котлованах. И конкурс профессионального мастерства — лучшее место для обмена опытом.

В это время конкурсная комиссия подводила итоги. Представители производственно-технического управления, отдела охраны труда, кадрового подразделения и управления главного энергетика "РКС-Самара" внимательно подсчитывали количество баллов за практику и за теорию. Как и в прошлом году, определяющими стали именно теоретические знания: бригада, занявшая второе место, была сильнейшей в практической части. Однако победители обогнали их благодаря не только слаженной и четкой сборке узла, но и своим знаниям по охране труда и промышленной безопасности, оказанию первой помощи.

Лучшая бригада (слесарь и сварщик):

1 место: Александр Шошин и Александр Басманов, НФС-1.

2 место: Алексей Зыкунов и Станислав Сапов, ЦЭВС-2.

3 место: Дмитрий Кистанов и Никита Кулаков, ЦЭВС-1.

Машинисты экскаваторов соревновались в ювелирном управлении своими машинами: играли в баскетбол, рисовали кисточкой, открывали бутылки лимонада — и всё это ковшом огромной машины! Лучшим стал Хайбулла Шамилов, машинист экскаватора 6 разряда.

Бригада, занявшая 1 место, а также лучший машинист экскаватора, лаборант и электромонтер будут представлять Самару на федеральном конкурсе профессионального мастерства "ДОКА-2019", который состоится в конце мая в Благовещенске. Все участники конкурса получили ценные подарки, а занявшие первые три места во всех номинациях — ещё и денежную премию.