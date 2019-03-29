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Нефтегорский суд начал рассмотрение дела по преднамеренному банкротству местного водоканала

НЕФТЕГОРСК. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 марта, в Нефтегорский суд передано уголовное дело по преднамеренному банкротству местного водоканала, который обманом вывели из муниципальной собственности. Об этом в Twitter сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Возбуждено два уголовных дела по мошенничеству. Все эти процессы держу на постоянном контроле (строго в рамках закона)", — уточнил парламентарий.

Напомним, сделку по приватизации районных объектов водоснабжения администрация экс-главы Нефтегорского района Сергея Афанасьева оформила в конце срока своих полномочий — в марте 2010 года. Тогда это имущество было внесено в виде вклада в уставный капитал частного предприятия — ОАО "Водоканал". При создании концессии район получил лишь 40% акций. Остальные 60% отошли частным лицам.

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