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Преступления Происшествия

В Самарской области объявлен в розыск убийца

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД России по Самарской области объявило на своем официальном сайте, что в регионе объявлен в розыск 39-летний мужчина.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Разыскиваемый — Сергей Викторович Свечков, он является уроженцем села Троицкое Сызранского района.

Правоохранители обращаются ко всем, кто имеет сведения о разыскиваемом или о его местонахождении с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8464) 98-46-02; 8(8464) 35-58-50 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

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