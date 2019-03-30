В Самарской области объявлен в розыск убийца

ГУ МВД России по Самарской области объявило на своем официальном сайте, что в регионе объявлен в розыск 39-летний мужчина.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Разыскиваемый — Сергей Викторович Свечков, он является уроженцем села Троицкое Сызранского района.

Правоохранители обращаются ко всем, кто имеет сведения о разыскиваемом или о его местонахождении с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8464) 98-46-02; 8(8464) 35-58-50 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).