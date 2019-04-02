16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре отреставрируют усадьбу купца Кириллова Разработан проект консервации "Реального училища" В УГООКН рассказали, кто должен восстанавливать крышу дома Челышева ОДО вернули бронзовых воинов Границы исторического поселения Самары обсудят на общественных слушаниях

Архитектура Культура

В Самаре откроется выставка творческих работ Анатолия Баранникова

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати

В Доме архитектора (Самара, ул. Чапаевская, 210) 2 апреля, в 15:00, открывается выставка творческих работ (1981-2019) главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова.

Вход свободный.

Гид потребителя

Фото на сайте

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

На развалинах Самарской хоральной синагоги побывала областная комиссия

На развалинах Самарской хоральной синагоги побывала областная комиссия

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5