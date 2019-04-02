В Самаре откроется выставка творческих работ Анатолия Баранникова

В Доме архитектора (Самара, ул. Чапаевская, 210) 2 апреля, в 15:00, открывается выставка творческих работ (1981-2019) главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова.
Вход свободный.
В Доме архитектора (Самара, ул. Чапаевская, 210) 2 апреля, в 15:00, открывается выставка творческих работ (1981-2019) главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова.
Вход свободный.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.