В Чапаевске осудили двух молодых продавцов "спайса"

В Чапаевске суд вынес приговор местным жителям 24 и 19 лет, которых обвиняли в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В июне 2018 г. молодой человек приобрел, хранил и расфасовал дома "спайс". Вместе со знакомой он для сбыта разместил "закладки" в подъездах многоквартирных домов и отправил заказчикам СМС с адресами. Полицейские задержали подозреваемых и изъяли наркотики.

Суд назначил им 11 и восемь лет лишения свободы в колонии строгого и общего режима соответственно. Приговор в законную силу не вступил.