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ЖКХ и благоустройство Общество

Новые правила благоустройства в Самаре вынесут на публичное обсуждение

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесут на публичные слушания проект новых правил благоустройства городских территорий. Как сообщает горадминистация, вопрос назначения слушаний обсуждался во вторник, 2 апреля, на 59-м заседании думы Самары.

Отмечается, что в новых правилах четко определены границы прилегающих территорий и установлена ответственность управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, собственников объектов потребительского рынка и районных администраций за содержание вверенных им территорий.

Также в документе прописан порядок содержания дворовых и городских территорий, фасадов зданий, размещения и содержания парковок, детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, элементов благоустройства, организации уличного освещения и озеленения.

Депутаты единогласно поддержали идею о вынесении проекта на общественные обсуждения.

Проект новых правил благоустройства будет опубликован 12 апреля на сайте городской администрации. В этот же день в здании департамента городского хозяйства и экологии откроется экспозиция, посвящённая проекту, с которой сможет ознакомиться любой желающий.

Общественные обсуждения продлятся до 18 мая. О конкретных датах и местах проведения слушаний будет сообщено дополнительно.

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