Самару поделили на участки для уборки мусора

К первому общегородскому субботнику, который пройдет в Самаре 6 апреля, районные администрации готовы — уже распределены участки, которые будут приводить в порядок, заключены дополнительные контракты на уборку незакрепленных территорий и вывоз мусора.

Об этом в четверг, 4 апреля, говорили на заседании штаба по организации работ в период месячника по благоустройству в департаменте городского хозяйства.

Руководители структурных подразделений городской администрации, профильных департаментов, районных администраций, управляющих компаний и служб благоустройства отчитались перед главой Самары Еленой Лапушкиной об итогах муниципального средника и доложили о дальнейших планах работы.

Напомним, что традиционно месячник по благоустройству в Самаре проходит с 1 по 30 апреля. В этом году в рамках месячника организовано 3 общегородских субботника и 4 муниципальных средника, первый из которых прошел 3 апреля. В нем приняли участие более 12 тыс. человек: муниципальные служащие и сотрудники управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, сотрудники социальных учреждений, школьники и неравнодушные самарцы.

"Погода пока позволяет проводить только определенный вид работ, поэтому акцент был сделан на подбор мусора, очистку фасадов зданий и световых опор от незаконной рекламы и граффити", — пояснил Сергей Зинковский.

К субботнику каждая районная администрация организовала пункты выдачи инвентаря для самарцев, которые захотят принять участие в субботниках: провела обследование собственного оборудования, необходимого для уборки территорий, и проверила наличие необходимых инструментов у управляющих компаний.

Елена Лапушкина поручила главам районных администраций активизировать работу по привлечению к уборке прилегающих территорий владельцев объектов потребительского рынка и крупных предприятий.

"Результат должен быть виден не в отчетах и цифрах, а на улицах города", — заключила глава Самары.

Гагаринский субботник пройдет 13 апреля, общегородской субботник — 20 апреля.