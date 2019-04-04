16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самару поделили на участки для уборки мусора Гаражи и понтоны: в Кировском районе нашли еще 800 самостроев В Самаре 1,5 тыс. муниципальных служащих собирали мусор вдоль дорог В офисе "ЭкоСтройРесурса" откроют кассы для оплаты счетов за вывоз мусора без комиссии Первый замглавы Самары выступил за "подушевую" оплату мусора

ЖКХ и благоустройство Общество

Самару поделили на участки для уборки мусора

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати

К первому общегородскому субботнику, который пройдет в Самаре 6 апреля, районные администрации готовы — уже распределены участки, которые будут приводить в порядок, заключены дополнительные контракты на уборку незакрепленных территорий и вывоз мусора.

Об этом в четверг, 4 апреля, говорили на заседании штаба по организации работ в период месячника по благоустройству в департаменте городского хозяйства.

Руководители структурных подразделений городской администрации, профильных департаментов, районных администраций, управляющих компаний и служб благоустройства отчитались перед главой Самары Еленой Лапушкиной об итогах муниципального средника и доложили о дальнейших планах работы.

Напомним, что традиционно месячник по благоустройству в Самаре проходит с 1 по 30 апреля. В этом году в рамках месячника организовано 3 общегородских субботника и 4 муниципальных средника, первый из которых прошел 3 апреля. В нем приняли участие более 12 тыс. человек: муниципальные служащие и сотрудники управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, сотрудники социальных учреждений, школьники и неравнодушные самарцы.

"Погода пока позволяет проводить только определенный вид работ, поэтому акцент был сделан на подбор мусора, очистку фасадов зданий и световых опор от незаконной рекламы и граффити", — пояснил Сергей Зинковский.

К субботнику каждая районная администрация организовала пункты выдачи инвентаря для самарцев, которые захотят принять участие в субботниках: провела обследование собственного оборудования, необходимого для уборки территорий, и проверила наличие необходимых инструментов у управляющих компаний.

Елена Лапушкина поручила главам районных администраций активизировать работу по привлечению к уборке прилегающих территорий владельцев объектов потребительского рынка и крупных предприятий.

"Результат должен быть виден не в отчетах и цифрах, а на улицах города", — заключила глава Самары.

Гагаринский субботник пройдет 13 апреля, общегородской субботник — 20 апреля.

Гид потребителя

Фото на сайте

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Подготовка к фестивалю цветов

Подготовка к фестивалю цветов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5