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Экономика и бизнес

Бомбоубежище под заводом Coca-Cola осталось в собственности региона

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Росреестра по Самарской области не смогло добиться пересмотра в Верховном суде РФ решений нижестоящих инстанций о переходе права собственности на бомбоубежище под зданием ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" к региону. Об этом сообщается в Картотеке арбитражных дел ВАС (КАД ВАС).

Спор за это бомбоубежище площадью 529,3 кв. м, расположенное на ул. Магистральной, 80, ведется уже несколько лет.

Так, согласно материалам дела, в августе 2016 г. теруправление Росимущества по региону вынесло распоряжение о безвозмездной передаче в собственность Самарской области имущества, которым управляло ФГУП по техническому обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны "Экран".

Был составлен акт приема-передачи спорного бомбоубежища, и в феврале 2017 г. министерство обратилось в управление Росреестра с заявлением о регистрации перехода права собственности.

Однако теруправление министерству отказало, сославшись на то, что данный объект может находиться исключительно в федеральной собственности согласно требованиям постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. 3020-1.

Суд же посчитал доводы теруправления не убедительными. В определении Арбитражного суда Самарской области уточняется, что в этом постановлении ничего не сказано о "защитных сооружениях гражданской обороны", которым является спорное бомбоубежище.

В итоге суд удовлетворил требования министерства имущественных отношений и обязал теруправление Росреестра зарегистрировать право региона на бомбоубежище.

Это решение было признано законным апелляционной и кассационной инстанциями. Теперь отказался его пересматривать и Верховный суд РФ.

Напомним, ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" стало собственником земельного участка площадью 82,38 тыс. кв. м на Магистральной, 80 еще в 1996 году.

Расположенное по тому же адресу бомбоубежище находилось в управлении ФГУП  "Экран". Однако доступ специалистов "Экрана" к бомбоубежищу был разрешен владельцами земли только в будние дни с 8:30 до 17:30. Это стало причиной обращения теруправления Федерального агентства по управлению госимуществом в суд с требованием о передаче земли под бомбоубежищем в федеральную собственность в 2011 году.

Однако суд оставил земельный участок в собственности ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия". Обжаловать это решение не удалось.

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