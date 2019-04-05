Весенние стартап-выходные пройдут в Самаре

В последние выходные апреля StartupSamara приглашает всех, кто интересуется предпринимательством, вместе с экспертами проработать за три дня свои идеи и презентовать их инвесторам.

Весенние стартап-выходные начнутся в пятницу, 26 апреля, в 18:00. В режиме свободного микрофона участники расскажут о своих идеях. Все желающие смогут присоединиться к команде понравившегося проекта и начать работу.

За три дня работы участники смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для превращения его в эффективно работающий бизнес. Любой желающий сможет прийти на стартап-выходные со своей идеей, дополнить команду активными людьми или присоединиться к понравившейся идее. Кроме работы над собственными проектами под руководством менторов, команды получат знания, необходимые для развития бизнеса: изучат методики customer development, оценки рынка и формулирования ценности, навыки публичных выступлений, бизнес-моделирования и многое другое.

Участниками могут стать как уже сформированные команды, так и все, кто хочет собрать свою или присоединиться к существующей команде. Каждая команда составит бизнес-модель, проверит ее на потенциальных клиентах и поймет, "взлетит" ли такой стартап. В финале участникам нужно будет презентовать проект и доказать жюри, что их идея - самая перспективная.

Специально для участников эксперты расскажут о методике проверки гипотез и оценки жизнеспособности идеи Customer Development Canvas, прочитают лекцию об основах юнит-экономики и ключевых метриках стартапа. Начинающие стартаперы узнают, как правильно сделать Landing Page (интернет-страницу с информацией о проекте) и как подготовить презентацию, которая заинтересует инвестора. Все полученные навыки придется продемонстрировать жюри - успешным предпринимателям, бизнес-экспертам, представителям инфраструктуры поддержки и венчурных фондов.

Организатором стартап-выходных выступает Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке компании YellowRockets и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Участие бесплатное, обязательная регистрация по ссылке.