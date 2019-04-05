Жителя Мордовии осудили в Тольятти за поддельные водительские права

В Тольятти осудили 33-летнего жителя Мордовии. Его обвиняли в использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Летом 2018 г. в Москве мужчина обнаружил, что его водительское удостоверение пришло в негодность, он обратился в типографию, где приобрел у неизвестного новый документ на свое имя. В феврале 2019 г. водитель показал это удостоверение сотрудникам ДПС. Они распознали подделку.

Вину мужчина не признавал. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

В итоге мировой суд признал его виновным и назначил штраф 7 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.