В Сызрани юного пассажира поезда оштрафовали за перевозку гашиша

При сопровождении пассажирского поезда Москва — Челябинск полицейские Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 17-летнего подростка, направлявшегося в Челябинскую область на горнолыжный курорт. Он вез с собой гашиш. Об этом корреспонденту Волга Нгьюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным стражей порядка, наркотик нашли у парня при личном досмотре в кармане куртки. Всего изъяли 0,18 г гашиша.

Подозреваемый пояснил, что наркотик нашел в Москве, решил оставить его себе и сбывать не собирался.

Суд признал юношу виновным в административном правонарушении по ч.1 ст. 6.8 КоАП РФ ("Незаконный оборот наркотиков"), ему назначили штраф 4 тыс. рублей.



