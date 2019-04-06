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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре прошел первый городской субботник

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 6 апреля прошел первый общегородской субботник. Помочь вышли сотрудники городской и районной администраций, обслуживающих организаций, коммунальных служб, а также неравнодушные горожане.

Фото: администрация Самары

Активное участие в субботнике приняла и глава Самары Елена Лапушкина. Она наводила порядок в сквере у дома на Молодогвардейской, 209.

Работы по уборке снега и мусора, очистке фасадов от незаконной рекламы и граффити проходили во всех районах города. Так, в Ленинском районе субботник проводили в сквере на ул. Дачной, 2; в Самарской районе — на площади Революции; в Кировском — на бульваре пр. Кирова от Вольской до ул. Свободы; в Советском — на территории около детсада № 182 и других учреждений образования; в Железнодорожном — во дворах на улицах Арцыбушевской, 3а, Магнитогорской, 5, Киевской, 10 и других.

По предварительным данным, в первом субботнике приняли участи около 20 тыс. человек и более 370 единиц спецтехники.

"Утром, когда ехала по городу, видела неравнодушных самарцев, вышедших на субботник. Радует, что даже дождливая погода их не остановила. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня присоединился к нам и потрудился на благо города", — отметила Елена Лапушкина.

В рамках весенней кампании по благоустройству города 2019 г. пройдут еще три средника и два субботника: 13 апреля — Гагаринский, а 20 — общегородской. Для тех, кто захочет присоединиться к наведению порядка, будут работать пункты выдачи инвентаря. Их адреса есть в районных администрациях.

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