Погибшие на Московском шоссе туи заменят на подходящие местному климату деревья

Газоны вдоль Московского шоссе, которые в рамках благоустройства магистрали после реконструкции были засажены туями, украсят другие деревья. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

Напомним, в рамках реконструкции было высажено 3,8 тыс. деревцев туи и можжевельника, 3 тыс. других кустов и деревьев. Большая часть туй сгорела на солнце.

"В настоящее время идут консультации с подрядчиком по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств, в том числе по замене туй на деревья, для произрастания которых наша природная полоса будет благоприятной", - пояснил Андрей Спиридонов.