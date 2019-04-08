Тимур Нигматуллин: "Действие "бюджетного правила" оградит курс рубля и параметры бюджета от давления со стороны сырьевого рынка

Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин поделился своим видением перспектив на нефтяном мировом рынке.

На текущий момент ключевой для России сорт нефти Brent торгуется у отметки $70,6 за баррель. Данный ценовой уровень примерно на 70% превышает параметры, заложенные в "бюджетное правило": нефтегазовые доходы от цен на нефть выше $40 (+2% ежегодная индексация) направляются в резервы Минфина России. Таким образом, при сложившихся ценах на нефть имеет место примерно 70% "запас прочности" федерального бюджета и курса рубля. В частности, если нефть сильно подешевеет, но останется выше уровня "правила", то бюджет сможет избежать секвестра, а рубль — глубокого ослабления. Падение же цен на нефть ниже значений $40-45 за баррель может спровоцировать и ослабление рубля, и вынужденное сокращение госрасходов.

Минимальных с 2003 года значений цены на нефть достигали в январе 2016 года, когда сорт Brent котировался немногим выше $27. Причина снижения — сформировавшийся ещё в начале 2014 года сильный дисбаланс между глобальным спросом и предложением на фоне роста добычи в США из-за "сланцевой революции". За несколько лет добыча нефти в США увеличилась на объём эквивалентный 5% от мирового объема добычи — заметно выше того, что могла "переварить" мировая экономика.

Нефть — классический сырьевой товар, имеющий одинаковые свойства у разных производителей. Конкуренция на подобных рынках обычно идет за счет изменения цены. Таким образом, сильный разрыв между спросом и предложением зачастую приводит к снижению котировок ниже себестоимости производства значительной части месторождений.

Действующее в разных форматах с ноября 2016 года соглашение ОПЕК+ (участвующие в нём страны контролируют около 60% добычи) позволило увести с рынка появившиеся из-за США лишние объёмы предложения и стабилизировало цены на нефть выше $50. Впоследствии на фоне ускорения темпов роста мировой экономики, возвращения санкций против Ирана, а также глубокого экономического и политического кризиса в Венесуэле, всего за несколько лет сокративших объём добычи с 3% до менее 1% (0,9 млн барр в сутки, по оценке Reuters, в марте 2019) от общемирового показателя цены пошли ещё выше. Вместе с тем, по нашим оценкам на текущий момент можно констатировать фактически полное исчерпание перечисленных драйверов роста. Более того, риски замедления глобальной экономики из-за торговых споров между крупнейшими мировыми экономиками США и Китаем создают риски снижения спроса на энергоносители.

Согласно нашим обновлённым расчётам, после достижения во 2 квартале 2019 года отметки $70-72 сырье начнёт дешеветь. В среднем по итогам 2019 года мы ожидаем увидеть уровень $66,5. При этом действие "бюджетного правила" по-прежнему оградит курс рубля и параметры бюджета от давления со стороны сырьевого рынка.