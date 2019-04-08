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Экономика и бизнес

Тимур Нигматуллин: "Действие "бюджетного правила" оградит курс рубля и параметры бюджета от давления со стороны сырьевого рынка

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин поделился своим видением перспектив на нефтяном мировом рынке.

На текущий момент ключевой для России сорт нефти Brent торгуется у отметки $70,6 за баррель. Данный ценовой уровень примерно на 70% превышает параметры, заложенные в "бюджетное правило": нефтегазовые доходы от цен на нефть выше $40 (+2% ежегодная индексация) направляются в резервы Минфина России. Таким образом, при сложившихся ценах на нефть имеет место примерно 70% "запас прочности" федерального бюджета и курса рубля. В частности, если нефть сильно подешевеет, но останется выше уровня "правила", то бюджет сможет избежать секвестра, а рубль — глубокого ослабления. Падение же цен на нефть ниже значений $40-45 за баррель может спровоцировать и ослабление рубля, и вынужденное сокращение госрасходов.

Минимальных с 2003 года значений цены на нефть достигали в январе 2016 года, когда сорт Brent котировался немногим выше $27. Причина снижения — сформировавшийся ещё в начале 2014 года сильный дисбаланс между глобальным спросом и предложением на фоне роста добычи в США из-за "сланцевой революции". За несколько лет добыча нефти в США увеличилась на объём эквивалентный 5% от мирового объема добычи — заметно выше того, что могла "переварить" мировая экономика.

Нефть — классический сырьевой товар, имеющий одинаковые свойства у разных производителей. Конкуренция на подобных рынках обычно идет за счет изменения цены. Таким образом, сильный разрыв между спросом и предложением зачастую приводит к снижению котировок ниже себестоимости производства значительной части месторождений.

Действующее в разных форматах с ноября 2016 года соглашение ОПЕК+ (участвующие в нём страны контролируют около 60% добычи) позволило увести с рынка появившиеся из-за США лишние объёмы предложения и стабилизировало цены на нефть выше $50. Впоследствии на фоне ускорения темпов роста мировой экономики, возвращения санкций против Ирана, а также глубокого экономического и политического кризиса в Венесуэле, всего за несколько лет сокративших объём добычи с 3% до менее 1% (0,9 млн барр в сутки, по оценке Reuters, в марте 2019) от общемирового показателя цены пошли ещё выше. Вместе с тем, по нашим оценкам на текущий момент можно констатировать фактически полное исчерпание перечисленных драйверов роста. Более того, риски замедления глобальной экономики из-за торговых споров между крупнейшими мировыми экономиками США и Китаем создают риски снижения спроса на энергоносители.

Согласно нашим обновлённым расчётам, после достижения во 2 квартале 2019 года отметки $70-72 сырье начнёт дешеветь. В среднем по итогам 2019 года мы ожидаем увидеть уровень $66,5. При этом действие "бюджетного правила" по-прежнему оградит курс рубля и параметры бюджета от давления со стороны сырьевого рынка.

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