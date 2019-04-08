Семь лет строгого режима получил самарец за взятку в ФСБ

В понедельник, 8 апреля, Самарский областной суд оставил в силе приговор Алексею Зюмлину.

Как пояснили в пресс-службе суда Самарского района, ранее Зюмлина приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Напомним, как установило следствие, Зюмлин решил незаконно добывать песок на территориях РКЦ "Прогресс" в Куйбышевском и Волжском районах. Продавать песок мужчина собирался строителям стадиона "Самара Арена".

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый встретился с сотрудником ФСБ и попросил его за 1 млн руб. "закрыть глаза" на эту предпринимательскую деятельность, а также помочь "решить вопрос" с полицией и сотрудниками РКЦ "Прогресс". В итоге мужчину задержали при передаче 100 тыс. руб. — первой части взятки.

На суде сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Самары Александр Горохов рассказал, что оказывал сопровождение по делу о хищениях песка с территории завода "Прогресс". Со слов Горохова, машины, замеченные при кражах песка, Горохов нашел на базе, принадлежавшей родственнику Зюмлина.

Замначальника отдела МВД Волжского района Рамиль Ярулов рассказал, что познакомился с Зюмлиным в 2015 г. в неофициальной обстановке — в его кафе. Там полицейский отмечал день рождения сына. Ярулов говорит, что знал Зюмлина как "охотника и рыболова".

Ярулов также сообщил, что ранее он работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, где и он, и его коллеги сталкивались с хищением песка в Волжском районе.

"Но никто не привлекался к ответственности, поскольку не было методики расчета ущерба и судебной практики", — сказал полицейский.

Ярулов также говорит: в разговорах с ним Зюмлин высказывал намерения о хищении грунта.

"Но я отвечал ему, что этим заниматься не стоит, — сообщил суду силовик. — Весной задержан был его сын по подозрению в убийстве на территории нашего района. После этого мы перестали общаться".

Далее допросили начальника отделения УЭБ и ПК Железнодорожного района Александра Козырева. Тот сказал, что познакомился с Зюмлиным в 2015 г., когда еще устроился на работу начальником ОБЭП Куйбышевского района. Со слов Козырева, Зюмлин ему позвонил и сообщил, что имеет свой бизнес, хорошо знает район, а Козыреву как новому начальнику нужна оперативная информация.

Козырев утверждает: с Зюмлиным встретился, ни до чего толком не договорились. Потом полицейский навел про Зюмлина справки, узнал о его кличках и прозвищах, посоветовался с начальством и "решил с ним дел не иметь". Позже, по словам Козырева, Зюмлин звонил ему, чтоб вернуть задержанную после краж песка технику, но Козырев помогать не стал.

Допросили и экс-директора дочернего предприятия СОФЖИ — ООО "Технологии строительства СОФЖИ" Германа Корабеля. Он рассказал, что познакомил своего приятеля Зюмлина с руководившим ранее СОФЖИ Реналем Мязитовым, а потом помогал подобрать Мязитову охранную организацию для территории, где было, по версии следствия, хищение песка. В частности, на суде прозвучало, что ЧОО "Тройка" Мязитов с Корабелем собрались менять на "Стройтехнику" Зюмлина — якобы ради экономии.