Российский рынок все слабее реагирует на санкции из США

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков принял участие в онлайн-конференции "Российские акции и рубль — всё выше и выше?". По его мнению, американские санкции, несмотря на их непредсказуемость, уже не так сильно влияют на отечественный финансовый рынок.

Инвесторы обеспокоены замедлением глобального роста, прогнозы экономического развития регулярно пересматриваются в сторону ухудшения, что, впрочем, не мешает росту фондовых индексов. Дальнейшая динамика российского рынка и национальной валюты продолжит зависеть от ситуации на международной арене, утверждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков: "Средний прогноз по курсу рубля по текущему году — 66,2 за доллар. Однако могут быть разные варианты. Без санкционной составляющей рублю открыт путь к 61-62 за доллар на фоне его высокой доходности и сильного бюджета. С другой стороны, без внешнего влияния на ближайший месяц у рубля достаточно неплохие шансы повторить движение в сторону 64 за доллар на фоне снижения объёмов закупки валюты в рамках бюджетного правила, дорогой нефти и высокой ставки ЦБ".

Эксперт отметил, что тема России в предвыборных баталиях американских политиков не только чрезмерно заезжена, но и начинает раздражать союзников Вашингтона: "Через какое-то время рынок перестанет реагировать на данные новости, а законопроекты будут носить характер площадных заявлений. С другой стороны, США необходим сильный и антагонистичный враг, чтобы оправдывать масштабные расходы на оборонную сферу. РФ, конечно, подходит на эту роль, но не соглашается её играть".

Участников конференции интересовали перспективы инвестиций в крупнейшие российские компании — в частности, что будет с акциями Сбербанка в связи с очередным законопроектом по санкциям против РФ, предусматривающим возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. "Пока пределом роста можно считать 240-250 рублей за обыкновенную акцию, выше — это уже слишком дорого. Что касается американских законов, то блокировка активов крупнейших банков или отключение их от долларовых платежей автоматически приводит к форс-мажору платежей этих банков, что нанесёт чувствительный удар по банкам Европы и США. Поэтому перспективы этих законодательных фантазий достаточно слабые", — считает г-н Кочетков.

В качестве дивидендных историй на российском рынке, к которым стоит присмотреться, г-н Кочетков назвал несколько перспективных компаний из электроэнергетики: "Рекомендую обратить внимание на "ЭНЕЛ Россия", "Ленэнерго", "ОГК-2". КНР и США всё же могут договориться по торговым вопросам, что позволит мировой экономике избежать наиболее жёсткого сценария замедления. На этом фоне перспективы металлургов улучшаются, а это одни из самых интересных дивидендных историй на рынке".

При определённом развитии событий в свой портфель можно включить "Газпром". "Сейчас у акций "Газпрома" судьба туманная из-за различных факторов, включающих повышенные расходы на инвестиционную программу, неопределённость по проекту "Северный поток-2" и др. Однако в перспективе года не исключено возобновление роста. Поэтому при снижении цены на 5-10% от текущей можно рекомендовать бумаги к покупке. В целом это одна из самых недооценённых бумаг на рынке. В перспективе нескольких лет можно ждать существенного роста выручки, а прибыль будет определяться ценой на газ и будущими инвестиционными расходами. Так или иначе, мы всё же ждём увеличения прибыли и дивидендных выплат до 12-14 рублей на акцию в перспективе 2-4 года", — подытожил ведущий аналитик "Открытие Брокер".