Владимир Кошелев примет участие в разработке стратегии развития строительной отрасли

Председатель комитета по строительству Самарской губернской думы, член координационного совета "Деловой России" Владимир Кошелев вошел в состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии строительной отрасли РФ.

Возглавил межведомственную группу министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Стратегия должна стать документом, который задаст ориентир развития всей строительной отрасли до 2030 года. Руководствоваться им будут не только Минстрой России и органы исполнительной власти, но и строительные компании.

Стратегия будет разрабатываться проектными командами, сформированными из представителей профессионального и научного сообществ, институтов развития. От участников рабочей группы ждут предложений по дальнейшему ускорению технологического развития строительной отрасли.

Концепция должна охватить жилищное, промышленное и инфраструктурное строительство, рынок строительных материалов и строительной техники, предусмотреть внедрение инноваций.