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Владимир Кошелев примет участие в разработке стратегии развития строительной отрасли

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель комитета по строительству Самарской губернской думы, член координационного совета "Деловой России" Владимир Кошелев вошел в состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии строительной отрасли РФ.

Владимир Кошелев, председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев, председатель комитета по строительству Самарской губернской думы

Возглавил межведомственную группу министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Стратегия должна стать документом, который задаст ориентир развития всей строительной отрасли до 2030 года. Руководствоваться им будут не только Минстрой России и органы исполнительной власти, но и строительные компании.

Стратегия будет разрабатываться проектными командами, сформированными из представителей профессионального и научного сообществ, институтов развития. От участников рабочей группы ждут предложений по дальнейшему ускорению технологического развития строительной отрасли.

Концепция должна охватить жилищное, промышленное и инфраструктурное строительство, рынок строительных материалов и строительной техники, предусмотреть внедрение инноваций.

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