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Преступления Происшествия

В Сызрани угонщик спрятал похищенный автомобиль в соседнем дворе

СЫЗРАНЬ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в краже автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть Межмуниципального управления МВД России "Сызранское"обратился мужчина, заявивший, что у него пропал автомобиль ВАЗ-2110. По указанному в заявлении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего. Сотрудники полиции выяснили, что автомобиль изначально был припаркован около многоквартирного дома, где проживал потерпевший. Заявитель рассказал полицейским, что узнал о пропаже своего имущества от соседа. Проводя обследование придомовых территорий, оперативники обнаружили похищенное транспортное средство в соседнем дворе.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация, что к совершению преступления может быть причастен ранее не судимый молодой человек. Сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его. По версии следствия, чужое транспортное средство парень планировал разобрать на запчасти, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

По признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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