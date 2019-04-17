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Происшествия

В полиции Центрального района Тольятти прошли обыски

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 апреля, сотрудники УФСБ России по Самарской области провели обыски в рамках расследования коррупционного дела.

По данным источника в правоохранительных органах, обыски прошли в служебном кабинете и по месту жительства начальника ОП № 24 Центрального района Тольятти Владимира Мясникова. По делу он сейчас проходит свидетелем.

Подозреваемым является один из его подчиненных, которого ранее задержали за взятку. Дело расследуется в СУ СК РФ по Самарской области.

Владимир Мясников ОП № 24 возглавляет с сентября 2018 г., до этого работал в ОП № 23 (Комсомольский район) и ОП № 22 (Автозаводский район) Тольятти.

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