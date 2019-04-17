Один из крупнейших российских игроков рынка заказа такси "Везёт" запустил в Самаре свой основной бренд. Ранее компания была известна в городе под именем "Лидер". По всей видимости, приоритет на развитие в нашем городе под федеральным брендом появился из-за трансформации всего рынка такси.

Редакция Волга.Ньюс спросила у представителя компаний "Везёт", почему именно в Самару они вкладывают столько ресурсов.

Евгений Николаев, директор по маркетингу ГК "Везёт":

— Самара — это процветающий город с развитой культурой потребления. Самарцы достаточно активные в плане передвижения: горожане постоянно куда-то едут, благо здесь есть, чем заняться.

Город развивает свою транспортную систему. Мы многое изменили в нашей платформе: адреса, где поездка начинается и заканчивается, сверяются сразу в нескольких картографических сервисах; новое приложение "Везёт" стало легче (всего 5 Мб), работает даже при медленном интернете и выглядит современно; программа для водителей предлагает им более продвинутые функции. Мы готовы предоставлять наши технологии, чтобы такси в городе было более удобным: перевозчики быстрее приезжали, а пассажиры отправлялись по своим делам.

Мы понимаем, что конкуренция за Самару очень велика. Консолидация рынка такси привела к соперничеству гигантов, а это всегда выгодно клиенту — как водителю, так и пассажиру.

Ребрендинг из "Лидера" в "Везёт", как внешний, видимый результат преобразований, сделанных для улучшения сервиса заказа такси в Самары, говорит о том, насколько важен этот рынок для большой компании.

В Самаре развитая транспортная система — удобно улетать и уезжать в другие города, а единым сервисом заказа такси можно пользоваться в любом регионе. Приехал в один из 123 городов (присутствия сети) в гости или командировку — приложение автоматически предложило новую локацию — и ты уже смотришь на карте, когда подъедет водитель.

Спрос на такси продолжает расти по всей России. Поэтому "большие" сервисы заказа такси делают процесс заказа проще, удобнее и выгоднее для пользователей. И мы можем наслаждаться благами этой "гонки вооружений".