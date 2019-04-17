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ЖКХ и благоустройство Общество

Свалкой около Рождествено заинтересовался Следственный комитет

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по городу Новокуйбышевск СК РФ начата доследственная проверка по факту появившейся в СМИ информации о складировании мусора на территории национального парка "Самарская Лука", сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным ведомства, сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям сотрудников администрации, которые допустили халатное отношение к загрязнению территории национального парка", - сообщили в СУ СК.

Напомним, внимание к проблеме привлекли местные активисты, опубликовавшие в соцсетях кадры с коровами, мирно пасущимися среди отбросов, которыми завалена обширная площадь.

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Представители регоператора по обращению с ТКО и власти Волжского района обсуждают судьбу свалки на территории нацпарка "Самарская Лука" около с. Рождествено.

Свалка находится в бывшем карьере, расположенном рядом с кладбищем, с советских времен. В дирекции национального парка утверждают, что это территория сельского поселения и ответственность за происходящее несут местные власти. 

В территориальной схеме обращения с отходами свалка указана как несанкционированная, но действующая. Схемой предусматривается строительство в Рождествено к 2022 г. перегрузочной станции мощностью 10 тыс. т в год.

Однако, как сообщили в "ЭкоСтройРесурсе", выступающем оператором по обращению с ТКО, компании не удалось найти общий язык с дирекцией "Самарской Луки" из-за ограничений на строительство на территории нацпарка.

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